Jorge Lorenzo da applausi, la rivalità è alle spalle ormai: lo splendido omaggio a Valentino Rossi [FOTO]

Tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, si sa, non scorreva buon sangue. I due non se le sono mai mandate a dire, anche e soprattutto quando erano compagni di squadra in Yamaha. Storica la loro rivalità, in pista, ma anche fuori, dove le frecciatine non sono mai mancate. Nonostante questo, però, i due sono consapevoli del grande talento dell’altro e si rispettano.

Lasciata dunque alle spalle la rivalità, Jorge Lorenzo ha deciso di omaggiare Valentino Rossi nel suo ultimo weekend di gara: “l’ultimo ballo della più grande leggenda della MotoGP. Tante memorie lottando insieme. #GrazieVale, mancherai alla pista!👏👏🙏“, ha scritto a corredo di alcune foto scattate a Valencia.