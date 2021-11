Joao Pedro vuole la maglia azzurra! Sarà un nuovo attaccante dell’Italia?

SportFair

Tutti la amano, tutti la vogliono! Stiamo parlando della maglia della Nazionale italiana di calcio. Anche chi in Italia non ci è nato sogna un giorno di indossare la maglia azzurra, come Joao Pedro. Sono in tanti coloro che arrivano in Italia e faticano ad andarse, tra questi c’è anche l’attaccante brasiliano del Cagliari, che in Italia ha trovato l’amore e ha messo su famiglia.

Arrivato in Italia, precisamente a Palermo, nel 2010, Joao Pedro ha conosciuto Alessandra, che ha sposato e con la quale ha avuto due figli. Il brasiliano, dunque, ha la cittadinanza italiana da tempo ormai: potrebbe essere lui l’uomo chiave di Mancini per gli spareggi di marzo per qualificarsi ai Mondiali del Qatar 2022?

A lanciare la proposta è stato Stefano Capozzuca, ds del Cagliari: “ho parlato con Joao Pedro stamattina e gli ho detto: ‘Il tuo obiettivo è salvare il Cagliari e andare in nazionale. Magari nell’Italia’“, ha affermato ai microfoni di Radiolina.