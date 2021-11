Le parole al miele per Valentino Rossi e la battuta sul 200° podio del Dottore, Miller esilarante: “ha tanti soldi, sono aperto alle trattative”

SportFair

Giovedì di emozioni fortissime a Valencia. Tanti omaggi per Valentino Rossi che disputerà il suo ultimo Gp domenica sul circuito di Ricardo Tormo. Il Dottore è stato omaggiato da Dorna che ha esposto per lui le 9 moto con le quali ha vinto i 9 titoli Mondiali e poi è stato protagonista di una conferenza tutta dedicata a lui, nella quale ha raccontato le sue sensazioni alla vigilia di questo momento così importante della sua vita, l’addio alla MotoGP.

In sala erano presenti tutti i suoi colleghi piloti, con i quali Valentino Rossi ha voluto poi scattare qualche foto, per poi abbracciarli, salutarli e ringraziarli per la loro presenza, ad uno ad uno.

Presente dunque anche Jack Miller, uno dei protagonisti, poi, della conferenza stampa piloti. L’australiano della Ducati ha parlato dell’addio del Dottore: “vedendo quelle moto esposte, mi ricordo di avere una foto, forse avevo 14 anni, del mio primo Gran Premio a Phillip Island. Il fatto di essere cresciuto osservandolo mi portava a pensare che non avrei mai immaginato di poter correre con lui o contro di lui”, ha raccontato.

“Sono stato fortunato ad essere addirittura sul podio con lui, se non ricordo male in Texas. Non avrei mai pensato che sarebbe mai accaduto, invece è successo ed è stato speciale. Poi vedere i messaggi dei tifosi dimostra quanto lui ha fatto per lo sport. Ha dimostrato che si può essere super aggressivi, ma che si possa essere anche divertenti e divertirsi ed essere un pilota dominante. Ha aperto una nuova generazione, non saremmo come siamo se non fosse per lui. Dobbiamo ringraziarlo“, ha aggiunto prima di una simpatica battuta legata al 200° podio di Valentino,che potrebbe conquistare solo se i piloti lo facessero passare, data la sua scarsa competitività con la Yamaha quest’anno: “beh, Valentino ha tanti soldi! Quindi se volesse parlarne, io sono un businessman. Sono aperto alle trattative…a parte gli scherzi, non gli piacerebbe e non vorrebbe”.