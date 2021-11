Italia-Svizzera 1-1, le pagelle di SportFair: Di Lorenzo il Magnifico, Jorginho ‘Sommer…so’ dalla pressione

SportFair

Un avvio di partita veramente difficilissimo, poi la squadra di Mancini è salita in cattedra dimostrando la maggiore qualità dal punto di vista tecnico. Si è concluso lo scontro diretto decisivo per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, si sono affrontate Italia e Svizzera. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena 11 minuti con un siluro di Widmer che supera Donnarumma. Le occasioni più importanti per gli azzurri si registrano con Barella e Chiesa, il gol arriva con un colpo di Di Lorenzo. Nella ripresa entra Tonali, partita molto positiva per il milanista, in campo anche Berardi e Raspadori. Il calciatore del Sassuolo si procura un calcio di rigore all’87’, il calciatore del Chelsea Jorginho lo sbaglia, come gli ultimi due. Finisce 1-1, si deciderà tutto nell’ultimo turno con il duello tra Italia e Svizzera.

Italia-Svizzera, le pagelle di SportFair

ITALIA (4-3-3):

Donnarumma voto 6: pronti via e si ritrova un siluro di Widmer, la tocca e non sembra responsabile. Siamo ancora in debito.

Di Lorenzo voto 6.5: inizio un po’ in sofferenza, poi usa la testa e pareggia i conti in un momento difficile per gli azzurri. Di Lorenzo Il Magnifico.

Bonucci voto 6: una leggera disattenzione nel primo tempo, poi gioca la solita partita di grande attenzione e qualità. Buona la prima? Bonucci l’ultima.

Acerbi voto 5.5: non chiude bene in occasione del siluro di Widmer che ha aperto la partita. Acerbo.

Emerson voto 6.: molto meglio nella seconda parte della gara, un po’ in sofferenza (come tutta la squadra) nei primi minuti. Propositivo.

Barella voto 5.5: si ritrova sul piede un pallone prezioso, lo spara sul portiere Sommer. In affanno.

Jorginho voto 4.5: i compagni non lo aiutano nel primo tempo. Non riesce a trovare ritmo. All’88’ si prende la responsabilità del rigore, lo calcia alle stelle. Sommer…so dalla pressione.

Locatelli voto 5: brutta prestazione per lo juventino che è spesso in ritardo, non riesce a trovare la giocata. La vida Loca? No, la Vida oca.

Chiesa voto 6: è l’unico a provarci nel reparto offensivo, il portiere Sommer gli nega la gioia del gol.

Belotti voto 5: non è stato in grado di sostituire al meglio Immobile, non la vede mai. Il Gallo? Non canta.

Insigne voto 6: unica nota positiva? L’assist per il pareggio di Di Lorenzo, non riesce a mettere in mostra le sue qualità, occasione al 75′ ma senza fortuna.

A disposizione: Sirigu, Meret, Calabria s.v., Biraghi, Tonali 6.5, Raspadori s.v., Berardi 6, Pessina, Cristante 6, Scamacca, Bernardeschi, Mancini.

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer 6; Widmer 7,5, Akanji 6.5, Schar 6, Rodriguez 6; Freuler 6.5, Vargas 6, Zakaria 6.5; Shaqir 6, Steffen 6.5; Okafor 7. CT: Yakin.

A disposizione: Omlin, Kohn, Mbabu, Frei s.v., Zeqiri s.v., Aebischer, Itten, Sow s.v., Imeri 6, Comert, Gavranovic, Garcia 5.