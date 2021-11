Italia subito protagonista agli Europei di nuoto in vasca corta: Franceschi, Ciampi e staffetta maschile d’argento, splendido bronzo per De Tullio

SportFair

Il campionato europeo di nuoto in vasca corta di Kazan si apre con la medaglia d’argento di Sara Franceschi, che copre i 400 misti in 4’30″47 alla pari della serba Anja Crevar e con due centesimi di difetto rispetto alla turca Viktoria Zeynep Gunes, d’oro in 4’30″45. La 21enne di Livorno – tesserata per Fiamme Gialle e Livorno Aquatics, seguita dal papà e tecnico federale Stefano Franceschi, paga il dorso in 1’02″84, per poi gradualmente risalire (2’11″98, 3’28″55), stabilire il primato personale che migliora il 4’31″79 nuotato il 10 settembre scorso a Napoli e conquistare la prima medaglia europea della carriera. Quarta invece Alessia Polieri in 4’32″24.

Doppietta azzurra nei 400 stile libero con l’olandese Luc Kroon che in 3’38″33 si mette alle spalle Matteo Ciampi e Marco De Tullio, rispettivamente d’argento col primato personale di 3’38″58 e di bronzo in 3’38″80. Il 25enne di Latina – tesserato per Esercito e Livorno Aquatics e preparato da Franceschi – guadagna la prima posizione ai 150 metri e, con un passaggio da 1’48″87, cede al ritorno di Kroon solo negli ultimi 50 metri (26″47 contro 27″08). Più regolare la gara del 21enne di Bari – tesserato per Fiamme Oro e Sport Project, seguito da Christian Minotti – che aveva già migliorato il record italiano con il tempo di 3’40″77 in batteria. Per tutti e tre i nuotatori si tratta della prima medaglia internazionale individuale della carriera.

Eccellente subacquea e tanta qualità per il secondo record italiano di Michele Lamberti in poche ore. Il 20enne dorsista bresciano – tesserato per Fiamme Gialle e Gam Team – aveva già buttato giù il muro dei 23 secondi nelle batterie dei 50, ora lo sposta sul 22″79 per il secondo tempo d’ingresso in finale alle spalle del record dei campionati di 22″57 nuotato dalla star di casa Kliment Kolesnikov, autore di 22″57. Il figlio del campione del mondo e allenatore Giorgio e della stileliberista Tania Vannini migliora oltre un secondo al primato personale di 23″99 che aveva nuotato nel 2019 al Nico Sapio di Genova. Consolida il primato personale nuotato in batteria anche Lorenzo Mora, specialista della doppia distanza. L’atleta di Fiamme Rosse e Amici Nuoto VVFF Modena, allenato da Fabrizio Bastelli, è quinto in 23″08.

Come avvenuto in mattinata, Lamberti torna in acqua 16 minuti dopo e si qualifica alla finale dei 100 farfalla migliorando il primato personale in 50″11, sei centesimi in meno delle batterie (dove aveva già sbriciolato il precedente di 52″57) per il settimo tempo. Migliora anche Alberto Razzetti in 50″29, ma non basta per andare oltre l’11esimo posto.

Sorridono infine gli azzurri della staffetta, che si mettono al collo un fantastico argento, mentre le azzurre chiudono la loro gara ai piedi del podio, con un quarto posto.