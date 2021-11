E’ il giorno dell’Italia, c’è il sorteggio dei playoff al Mondiale: le possibili avversarie e il borsino, le squadre da evitare

SportFair

L’attesa è quasi finita, nel pomeriggio di oggi l’Italia scoprirà le avversarie per gli spareggi al Mondiale in Qatar del 2022. La squadra di Roberto Mancini non è riuscita a staccare il pass direttamente dalla fase a gironi, il gruppo è stato conquistato dalla Svizzera. Il rendimento degli azzurri post-Europeo non è stato all’altezza, in particolar modo le ultime partite hanno fatto emergere qualche problema dal punto di vista tecnico e di rosa. La squadra è comunque forte ed in grado di raggiungere il Qatar. In vista delle prossime partite il Ct Roberto Mancini potrebbe contare su nuovi innesti, in particolar modo in attacco occhi sul brasiliano Joao Pedro, in difesa valutazioni su Luiz Felipe della Lazio.

Il borsino per il sorteggio

Sono 10 le squadre che si sono classificate come seconde e che hanno raggiunto gli spareggi, a queste si aggiungono le due ripescate della Nations League: Austria e Repubblica Ceca. Tra le squadre più importanti troviamo Italia, Galles, Portogallo, Russia, Scozia e Svezia che partiranno come teste di serie, in seconda fascia Turchia, Polonia, Macedonia, Ucraina, Austria e Repubblica Ceca. I playoff verranno disputati tra il 24 e il 29 marzo 2022, con semifinali e finali. Il sorteggio stabilirà tra gironi da quattro squadre con tre squadre qualificate. Le sfide saranno in gara secca. Le semifinali saranno in programma dal 24 al 25 marzo, le tre finali dal 28 al 29 marzo.

L’Italia disputerà la prima partita in casa, perché testa di serie. La squadra più pericolosa per la semifinale è la Polonia di Lewandowski, poi la Turchia di Demiral e Calhanoglu e l’Austria di Alaba e Arnautovic. Ucraina e Repubblica Ceca sono due squadre alla portata, la più abbordabile è sicuramente la Macedonia che non potrà contare nemmeno su Goran Pandev. Per l’eventuale finale l’avversario più difficile è sicuramente il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, brutti ricordi dalla Svezia mentre Galles, Russia e Scozia sono inferiori ma comunque da non sottovalutare.