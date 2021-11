Italia, gli scenari verso il Mondiale: le combinazioni per staccare il pass ed evitare l’incubo spareggi

SportFair

L’Italia si gioca tanto nella partita delle qualificazioni Mondiali in Qatar del 2022 contro l’Irlanda del Nord, ultima occasione per staccare il pass senza passare dalla lotteria degli spareggi. Dopo l’Europeo veramente fantastico, il rendimento della squadra di Mancini è stato altalenante e si sono registrati passi falsi che hanno complicato la vita degli azzurri. L’ultimo match point è arrivato proprio contro la Svizzera, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, il rimpianto più grande è il calcio di rigore sbagliato da Jorginho nel finale. Negli ultimi 90 minuti andrà in scena lo scontro a distanza contro la Svizzera, squadre che guidano la classifica a pari punti e che affronteranno Irlanda del Nord e Bulgaria. Si qualifica direttamente solo la prima del girone.

Italia ai Mondiali, le combinazioni

In caso di nuovo arrivo a pari punti, il primo criterio da prendere in considerazione è quello della differenza reti, l’Italia è +11, la Svizzera +9, poi i gol segnati nel girone con l’Italia a 13 e la Svizzera a 11, infine gli scontri diretti con la Svizzera in vantaggio per il gol segnato in trasferta agli azzurri. Con un pareggio della Svizzera, l’Italia sarebbe qualificata anche con un pareggio. La situazione è molto più complicata in caso di vittoria di entrambe.

L’Italia resterebbe davanti alla Svizzera se gli elvetici chiudessero con un solo gol di scarto rispetto agli azzurri: 1-0 per l’Italia, 2-0 per la Svizzera, 2-1 e 3-1, 3-2 e 4-2 ecc…

Se l’Italia vincesse con un gol di scarto e la Svizzera con 3 gol di vantaggio, entrambe avrebbero la stessa differenza reti. A fare la differenza sarebbero i gol segnati.