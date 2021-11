Italia, Mancini è fiducioso: “andremo al Mondiale e magari lo vinceremo anche”

SportFair

Solo un pareggio per l’Italia nell’ultimo match delle qualificazioni al Mondiale contro l’Irlanda del Nord, la sfida si è conclusa sullo 0-0. Il contemporaneo successo della Svizzera contro la Bulgaria condanna gli azzurri gli spareggi. Al termine della partita ha parlato Roberto Mancini ai microfoni Rai.

“Andremo ai Mondiali a marzo e magari poi lo vinceremo, sono totalmente fiducioso. È un momento in cui facciamo fatica a trovare il gol anche se abbiamo sempre il pallino in mano. Nel primo tempo potevamo sbloccarla per poter poi giocare più tranquilli, ma non ci siamo riusciti. Loro stavano tutti dietro e non era facile riuscire a giocare. Peccato, ma il girone andava chiuso prima”.

“Abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive ed è chiaro che errori del genere ci hanno mandato in difficoltà. La sfida con la Bulgaria? Era a inizio settembre dopo due giornate di campionato. Era una gara che bisognava vincere ma ripeto: pesano i due rigori con la Svizzera. Il gruppo resta lo stesso ma dobbiamo ritrovare la nostra brillantezza. Io sono fiducioso, totalmente fiducioso”.