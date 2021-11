Italia, la situazione del girone per la qualificazione al Mondiale: ultimi 90 minuti di fuoco, le combinazioni

SportFair

L’Italia non è andata oltre il pareggio contro la Svizzera, la sfida per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 si è conclusa sul risultato di 1-1. Le reti sono state realizzate nel primo tempo, prima il siluro di Widmer che ha superato Donnarumma. Poi il pareggio con un colpo di testa di Di Lorenzo. Nel finale il calcio di rigore calciato alle stelle di Jorginho.

Il pareggio contro la Svizzera ha un po’ complicato la vita agli azzurri, ma è ancora tutto aperto e si deciderà negli ultimi 90 minuti di fuoco. Italia e Svizzera guidano la classifica con 15 punti, solo la prima si qualifica direttamente. Gli azzurri sono attualmente in vantaggio per la differenza reti, +11 contro + 9.

Se la Svizzera non dovesse fare 3 punti contro i bulgari, l’Italia sarebbe qualificata anche con un pareggio. In caso di vittoria di entrambe sarà decisiva la differenza reti, poi eventualmente i gol segnati in trasferta negli scontri diretti (Svizzera in vantaggio dopo lo 0-0 dell’andata e l’1-1 al ritorno). In caso di sconfitta di entrambe sarebbe l’Italia a fare festa.

Se l’Italia batte 1-0 l’Irlanda del Nord e la Svizzera supera 4-0 la Bulgaria, a qualificarsi saranno gli svizzeri. Se anche la differenza reti è in pareggio, contano i gol segnati nel girone (al momento 13 l’Italia e 11 la Svizzera) e i gol in trasferta negli scontri diretti che sono favorevoli alla Svizzera.