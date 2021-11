Italia ko, adesso i playoff! Bonucci sa cosa è andato storto: “qualcosa si è inceppato, dobbiamo ritrovare la spensieratezza”

SportFair

Serata amarissima per l’Italia di Mancini! Gli azzurri non sono riusciti a far meglio del pareggio della sfida decisiva di ieri contro l’Irlanda. La qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 è rinviata quindi ai playoff del prossimo marzo.

C’è chi si dice fiducioso, ma chi invece non riesce a non pensare ai problemi che hanno impedito ai campioni d’Europa in carica di staccare il pass per la prossima rassegna iridata. “Il primo pensiero è a marzo: guardiamo avanti, speriamo di avere due partite. Ricarichiamo le pile, ritroviamo cattiveria ma anche spensieratezza. All’Euro giocavamo senza pressione di dover dimostrare niente, poi qualcosa si è inceppato. Se sei leggero di testa le occasioni le butti dentro. Da settembre ci siamo complicati la vita e siamo arrivati qui con un risultato solo a disposizione“, ha dichiarato Leonardo Bonucci dopo il ko di ieri sera.