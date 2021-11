L’Italia agli spareggi, si valuta il rinvio di una giornata di Serie A: i dettagli

SportFair

La Nazionale italiana non è riuscita a staccare il pass al Mondiale del Qatar del 2022 come prima classificata del girone, si giocherà tutto negli spareggi di marzo. Gli azzurri potrebbero essere chiamati da un doppio impegno e questo dovrebbe comportare un cambiamento anche nel calendario del campionato di Serie A. L’ipotesi è quella del rinvio della giornata di campionato numero 30, prevista per il 20 marzo per permettere al Ct Mancini di avere tutti i calciatori qualche giorno prima e preparare al meglio le partite.

Sull’argomento ha deciso di intervenire anche il presidente della Figc Gabriele Gravina: “con tutta la massima volontà ci proveremo ma la vedo molto complicata. Abbiamo già chiesto alla Lega di A di fare qualche riflessione con noi ma ad oggi sono abbastanza incartati con il calendario. Il 30 gennaio è al momento l’unica finestra disponibile”. La situazione sarà più chiara nelle prossime settimane e molto dipenderà anche dal percorso delle squadre italiane in Europa.