ISL 2021, Federica Pellegrini chiude con il terzo posto nei 200 stile: lacrime al termine della gara

Grandissime emozioni per Federica Pellegrini, è andata in scena l’ultima gara a livello internazionale per la nuotatrice che si è confermata, ancora una volta, strepitosa. E’ terminata la gara della International Swimming League, la Champions del nuoto a squadre.

Federica Pellegrini ha chiuso al terzo posto in 1’54”53. In prima posizione Seemanova con 1’54”17 e la statunitense Flickinger con 1’54”36. Al termine della gara Federica non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime. La Pellegrini chiuderà la sua carriera il 30 novembre, nei campionati Assoluti invernali di Riccione, che si disputeranno a porte chiuse.

Prima della gara aveva detto a Sky Sport: “è così difficile dire addio, non riuscirò fisicamente a tornare quella di 10 anni, però dentro di me c’è sempre quella ragazzina che dice: provaci, provaci, provaci. Dopo le Olimpiadi di Tokyo se non mi avessero proposto la Isl sicuramente la mia carriera sarebbe finita a Tokyo. Confermo: sono state le mie ultime gara internazionali”.