Irlanda del Nord-Italia 0-0, le pagelle di SportFair: azzurri giù di Tonali e senza Fede, lotteria degli spareggi per Mancini

SportFair

E’ stata una partita difficile per l’Italia contro una squadra che ha pensato principalmente a difendersi. E’ stata un’altra gara opaca per gli azzurri che hanno confermato tutte le difficoltà degli ultimi incontri, l’Irlanda del Nord si è confermata molto ordinata in fase difensiva. Nel complesso non si sono registrate grosse occasioni da gol, il migliore in campo è stato Berardi che ha provato a prendere la squadra sulle spalle. L’Italia continua a pagare l’assenza di un attaccante di ruolo, l’assenza di Immobile oggi è stata pesantissima. Finisce 0-0, il successo della Svizzera contro la Bulgaria condanna la squadra di Mancini ai playoff, appuntamento previsto a marzo.

Irlanda del Nord-Italia, le pagelle di SportFair

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell 6; Catchart 6, Flanagan 6.5, Evans 6.5, Lewis 6; S. Davis 6.5; Dallas 6.5, Saville 6, McCann 6.5, Whyte 6; Magennis 6. A disposizione: Hazard, Southwood, Bradley, McGinn, Washington s.v., Taylor, Ferguson, C. Evans s.v., Jones, Galbraith, Brown. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3):

Donnarumma voto 6: non viene mai chiamato in causa dagli avversari nel primo tempo, si supera nella ripresa. Attento.

Di Lorenzo voto 6.5: si conferma ancora uno dei migliori, va vicino al gol nel primo tempo e spinge bene sulla fascia. Colpo mancino.

Bonucci voto 6.5: imposta con la solita qualità, riesce a creare potenziali occasioni da gol. Piede vellutato.

Acerbi voto 6: non commette errori e non viene molto impegnato dagli avversari. Senza problemi.

Emerson voto 6: è un terzino offensivo, ma questa volta spinge di meno rispetto al compagno di fascia. Bloccato.

Barella voto 6.5: è il migliore dei centrocampisti, ci prova con qualche inserimento e potenzialmente è pericoloso.

Jorginho voto 6: ottimo pallone nel primo tempo, poi viene chiuso bene dagli avversari. Poco… rigore.

Tonali voto 5: brutta prestazione per il rossonero che non conferma la prestazione contro la Svizzera. Viene subito ammonito. Giù di Tonali.

Berardi voto 6.5: nel secondo tempo prova a prendere la squadra sulla spalle con buone giocate. Protagonista a sorpresa.

Insigne voto 5.5: è il calciatore di maggiore qualità, corre spesso a vuoto e non incide. Assente ingiustificato.

Chiesa voto 6: l’impegno è massimo, si costruisce alcune occasioni da gol ma non è più lucido in fase realizzativa. Oggi senza il solito Fede.

A disposizione: Meret, Cragno, Zappacosta, Ferrari, Locatelli 5.5, Scamacca s.v., Belotti 5.5, Pessina, Cristante 5.5, Bernardeschi 5.5, Raspadori. Ct. Mancini.