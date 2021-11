Investigazione Hamilton: ancora nessun verdetto, ma l’ala Mercedes è stata sequestrata

SportFair

In attesa della Sprint qualifying, continuano ad arrivare aggiornamenti su Lewis Hamilton. Si corre il gran premio di Formula 1 in Brasile e continua il duello per il titolo tra il britannico e Max Verstappen. Il pilota della Mercedes è sotto investigazione per un’irregolarità al Drs, segnalata dal delegato tecnico Jo Bauer: l’ala mobile posteriore non “soddisfa il requisito di distanza massima fra le paratie di 85 mm”.

Secondo le ultime indiscrezioni l’ala di Hamilton è ancora sotto sequestro e il team è stato autorizzato ad utilizzarne un’altra per le libere 2, appena iniziate.