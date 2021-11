Inter-Napoli 3-2, le pagelle di SportFair: è la giornata delle prime volte, si ferma anche la squadra di Spalletti

SportFair

Una partenza sprint del Napoli, poi l’Inter ha dimostrato di essere una squadra veramente forte ed in grado di lottare per lo scudetto, il successo nello scontro diretto ha permesso di accorciare dalla vetta considerando anche la sconfitta del Milan contro la Fiorentina. Si è concluso il big match della 13esima giornata del campionato di Serie A, tre punti d’oro per il nerazzurri. Il Napoli passa in vantaggio con un bellissimo tiro di Zielinski. La reazione dell’Inter è da grande squadra, Calhanoglu e Perisic ribaltano tutto. Nel secondo tempo è Lautaro Martinez con un tiro ad incrociare a chiudere definitivamente i conti. Finisce 3-2, magia nel finale di Mertens poi altre due grandi occasioni, ma i nerazzurri si salvano. L’Inter si rilancia per lo scudetto. Prima sconfitta in campionato per il Napoli, proprio come il Milan.

Inter-Napoli, le pagelle di SportFair

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 6.5: non è responsabile in occasione dei gol di Zielinski e Mertens, grandissima parata su Mario Rui.

Skriniar voto 6.5: grandissima prestazione del difensore che chiude tante occasioni pericolose, ma sbaglia in occasione del gol di Mertens.

Ranocchia voto 6: viene lanciato dal primo minuto ed è protagonista di una buona partita. Valida alternativa.

Bastoni voto 6.5: qualche problema nei primi minuti, poi migliora con il passare del tempo. Giù il cappello.

Darmian voto 7: non si ferma un ottimo, sulla fascia corre senza sosta. Motorino.

Barella voto 6: si guadagna il calcio di rigore, poi trasformato da Calhanoglu. Cannoncino.

Brozovic voto 6: la solita prestazione di quantità e qualità.

Calhanoglu voto 7.5: è l’uomo del match, pareggia i conti, poi l’assist per il gol di Perisic. Piede fatato.

Perisic voto 7: tanto movimento e gol del momentaneo 2-1. Ci mette la testa.

Lautaro voto 7: chiude i conti con un bellissimo tiro ad incrociare. Lautoro.

Correa voto 6: assist per Lautaro Martinez, poi lascia il campo. Si salva al fotofinish.

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini s.v., Vecino, Dzeko 5.5, Kolarov, Sensi, Vidal 6, Dimarco s.v., D’Ambrosio, Satriano s.v..

Napoli (4-3-3):

Ospina voto 6: non sembra responsabile sui gol subiti. Preso a pallonate.

Di Lorenzo voto 5.5: sbaglia nei primi minuti, poi non migliora molto la sua prestazione.

Rrahmani voto 5: troppo in difficoltà contro gli attaccanti nerazzurri. Partita da dimenticare.

Koulibaly voto 5.5: rovina una buona prestazione con un fallo di mano che porta al pareggio. Giù le mani.

Mario Rui voto 5: sbaglia tanto, troppo. Passo indietro.

Anguissa voto 6,5: bene come quantità, nel finale un pallone perfetto per Mertens.

Fabian voto 5.5: è uno dei centrocampisti più completi, oggi non lo dimostra. Giornata di pausa.

Lozano voto 6: è uno dei pochi che ci prova. Ottime giocate nel secondo tempo.

Zielinski voto 6.5: è uno dei pochi a salvarsi, grandissimo gol ad aprire il match.

Insigne voto 5.5: assist per Zielinski, poi si fa vedere troppo poco. Più personalità.

Osimhen voto 5.5: non riesce a mettere in mostra la sua velocità, poi è costretto a lasciare il campo per un problema all’occhio.

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Jesus, Elmas s.v., Mertens 7, Ghoulam, Petagna 5.5, Lobotka.