Infortunio Marquez, la telefonata con Capirossi: “dice che ai test di Sepang ci sarà, ma nessuno può sapere come la sta vivendo”

La stagione 2021 di MotoGP è terminata ma grazie all’EICMA di Milano ancora si respira una speciale magia a due ruote. Oggi Valentino Rossi ha salutato nuovamente il suo pubblico italiano, parlando del suo futuro a quattro ruote, e della sua nuova vita da ex pilota di MotoGP, ma c’è chi pensa già alla prossima stagione e ai piloti che saranno al via.

Tra questi dovrebbe esserci Marc Marquez, ma le condizioni del pilota spagnolo sono ancora incerte dopo l’infortunio in motocross che lo ha costretto a saltare gli ultimi due appuntamenti dell’anno. Proprio di lui ha parlato Lors Capirossi ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “ci ho parlato pochi giorni fa e devo dire che lui è sempre molto positivo. Dice: ‘Sì, anche questa probabilmente non ci voleva, soprattutto adesso. Sarà un inverno di nuovo difficile e duro, ma ci sarò al 100% per i test di Sepang. Comunque questo è quello che dice lui, che è sempre stato uno molto positivo. Nessuno può sapere come la sta vivendo. Marc è stato un po’ sfortunato in tutte queste vicende, mi spiace che stia soffrendo così, perché preferirei vederlo di nuovo sorridente in pista”, ha dichiarato l’ex pilota.