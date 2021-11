Infortunio LeBron James: una settimana non basta! Si allungano i tempi di recupero

SportFair

Non arrivano notizie positive per i Lakers e tutti i fan gialloviola. L’inizio della stagione 2021 è stato faticoso con risultati non proprio soddisfacenti. Adesso a far allarmare ancor di più i tifosi della squadra di Los Angeles sono gli aggiornamenti sulle condizioni di LeBron James, fermato da una serie di infortuni.

A preoccupare è l’ultimo, uno strappo addominale che ha mandato ko la stella NBA. Se in un primo momento si pensava che bastasse una settimana di riposo gli ultimi aggiornamenti non promettono bene.

Il problema agli addominali non è da sottovalutare e per recupare del tutto potrebbero volerci dalle quattro alle otto settimane, quindi LeBron James potrebbe stare lontano dal campo da gioco almeno per un mese.

“Soprattutto tenendo conto del modo in cui gioca, è difficile pensare che possa essere in campo in meno di un mese. Ha una fisicità diversa da quella degli altri e questo genere di infortuni possono diventare devastanti: nel caso in cui tornasse in campo troppo presto e se si facesse male di nuovo sarebbe un vero e proprio disastro”, ha spiegato Tim DiFrancesco, ex trainer dei Lakers, a The Athletic.