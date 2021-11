Infortunio Berrettini, Matteo scoppia in lacrime: Zverev corre a consolarlo, il bellissimo gesto del tedesco alle ATP Finals [VIDEO]

SportFair

Le ATP Finals sono iniziate in maniera pessima per tutti gli appassionati italiani! Matteo Berrettini si è ritirato dalla sfida di oggi contro Zverev per un problema muscolare all’addome. Il tennista romano, numero 7 al mondo, dopo aver perso il primo set per 7-6, è stato costretto ad alzare bandiera bianca perchè consapevole di non poter continuare il match per il troppo dolore.

Berrettini non è riuscito a trattenere le lacrime, dispiaciuto di quanto accaduto perchè, dopo una stagione splendida, aveva tanta voglia di far bene, davanti al suo pubblico, a Torino, e aveva tutte la carte per arrivare fino in fondo.

Berrettini difficilmente potrà tornare in campo per le prossime sfide e quasi sicuramente dunque in campo scenderà Sinner, riserva.

Applausi per Zverev: il tedesco, amico di Berrettini, è corso a consolarlo, abbracciandolo, vedendolo in lacrime dopo la decisione di ritirarsi. Il tedesco, campione olimpico, ha poi mostrato tutto il suo dispiacere ‘firmando’ la telecamera con una faccina triste.

Zverev ha anche speso poi splendide parole nei confronti di Berrettini, dicendosi certo che il collega italiano riuscirà tornare in campo più forte di prima e che avrà sicuramente l’opportunità di tornare a disputare le Finals.

Peccato davvero per #Berrettini…

Speriamo che non ci siano ripercussioni sull’inizio della prossima stagione 😢#Zverev davvero un gran signore 🙌🏻 Era stato un grande match, gradevole e dal tasso tecnico assurdo!

Grazie Matte ❤️ https://t.co/VAXdD8UesQ — Carlo Marziali (@CarloMarziali) November 14, 2021