Palsson come Eriksen, si accascia durante la partita per un infarto: attimi di terrore in Norvegia [FOTO]

Momenti di grande paura nel campionato norvegese, si è verificato un arresto cardiaco in campo di un calciatore dei padroni di casa. L’episodio si è registrato durante la partita tra Sogndal e Stjordals Blink, sfida valida per la 27 giornata. Il Sogndal occupa la quinta posizione con 40 punti, mentre lo Stjordals Blink il penultimo posto con appena 26 punti. La partita si sblocca dopo appena 7 minuti con il gol messo a segno da Skalevik.

Al 12esimo momenti di preoccupazione in campo e sugli spalti. Il centrocampista Emil Palsson ha avuto un attacco cardiaco, il calciatore islandese si è accasciato, ma fortunatamente i medici sono riusciti a rianimarlo. Il 28enne è stato trasportato in ospedale ed era cosciente quando è stato caricato sulla barella e trasportato in ospedale con l’elicottero. La partita è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi. Per gli spettatori è stato come rivedere l’incubo dell’episodio di Eriksen durante l’Europeo.