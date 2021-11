Incontro tra ‘Fenomeni’, Ronaldo nel box di Valentino Rossi: “ho sempre avuto una grande passione per lui” [VIDEO]

SportFair

E’ arrivato il momento, si corre l’ultima gara della carriera per Valentino Rossi. E’ tutto pronto per il gran premio di Valencia, i riflettori sono per il Dottore. Il Mondiale si è già deciso con il successo di Fabio Quartararo.

Tantissimi omaggi per Valentino Rossi già dalle prove libere e qualifiche. Prima della gara grandissima emozione per la visita al suo box di un idolo. Stiamo parlando di Ronaldo, ex calciatore e grande protagonista con la maglia dell’Inter. Un incontro tra due Fenomeni, un lungo abbraccio e la foto con una maglia. “Ho sempre avuto una grande passione per Valentino Rossi, la sua carriera è stata meravigliosa. E’ un grande campione, abbiamo la passione per l’Inter”, ha detto il brasiliano.