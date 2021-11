Tragico incidente a Portimao: giornalista spagnolo salvato dalle fiamme, morto il primo sergente della polizia di Faro

SportFair

Lo spettacolo del Gp dell’Algarve è iniziato! In pista i piloti si stanno sfidando per la gara di Moto3, ma questa domenica di gare è iniziata con una triste notizia: ieri sera fuori dal circuoto di Portimao si è registrato un tragico incidente. Una moto della polizia si è schiantata contro un taxi, con a bordo il giornalista spagnolo Lucio Lopez. Lo schianto ha dato vita ad uno spaventoso incendio: Lucio Lopez è stato allontanato dalle fiamme da Simon Patterson, curato per inalazione di fumo all’ospedale locale.

Lucio Lopez è stato portato a Lisbona per le cure, mentre l’uomo che guidava la moto, Joao Fernandes, primo sergente della polizia di Faro, è tragicamente morto. Alle 10.30 di questa mattina è stato osservato un minuto di silenzio perla scomparsa del poliziotto.