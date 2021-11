L’impresa da brividi di Eric Domingo: spinge la sedia a rotelle della madre e stabilisce il nuovo record

SportFair

Domenica a Barcellona è stata compiuta un’impresa storica e commovente! E’ andata in scena la Maratona di Barcellona, classificata come Silver Label Road Race da World Athletics, una gara annuale che copre una distanza di 42,195 km: la corsa ha visto trionfare Samuel Kosgei e Tadu Teshome, rispettivamente negli uomini e nelle donne, ma ad attirare l’attenzione è stato un altro record, quello di Eric Domingo entrato nel Guinness dei primati per aver concluso la maratona in breve tempo e spingendo… una sedia a rotelle.

Proprio così! Il corridore catalano è stato ispirato dalla madre e dalla malattia di cui soffre da tempo ormai: Silvia Roldàn ha infatti la sclerosi multipla e per questo motivo il figlio ha spesso cercato di raggiungere questo record, riuscendo nell’impresa lo scorso fine settimana a Barcellona. Eric e la madre hanno tagliato il traguardo dopo 2 ore, 53 minuti e 28 secondi, abbassando il record precedente di oltre 5 minuti.

“Correre con lei è molto meglio che correre da solo“, ha affermato il catalano. Una storia che ha fatto il giro del mondo, riuscendo a sciogliere anche i cuori di pietra: Eric, amante della corsa sin da bambino, aveva giurato che un giorno sarebbe riuscito a far parlare di sè e di sua madre, che dopo la gara ha affermato “oggi è il giorno più felice della mia vita“.

Lo scorso agosto la donna aveva anche contratto il Covid-19, riuscendo fortunatamente a sconfiggerlo e tornare più forte per vincere la maratona col figlio.