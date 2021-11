Lungo stop per bandiera rossa: brutto incidente per Stroll durante le qualifiche del GP del Messico [VIDEO]

SportFair

Le qualifiche del Gp del Messico di Formula 1 non sono iniziate nel migliore dei modi. Poco dopo il via della Q1 un brutto incidente ha causato bandiera rossa, costringendo così tutti i piloti a tornare ai box.

E’ stato Lance Stroll a far preoccupare tutti gli appassionati delle quattro ruote, con un brutto impatto contro le barriere: fortunatamente il canadese dell’Aston Martin non ha riportato conseguenze, ma sono stati necessari circa 30 minuti agli steward per togliere tutti i residui dalla pista e consentire così ai piloti di tornare in pista.

Le qualifiche del Gp del Messico sono ricominciate pochi minuti fa.