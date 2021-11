Di Maria gli fa il tunnel, Vinicius umilia Molina con la ‘bicicleta’: giocate da circo in Argentina-Brasile [VIDEO]

SportFair

Argentina-Brasile, sfida valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, non ha regalato gol ma le giocate in campo sono state di altissimo livello. La partita si è conclusa sul risultato di 0-0, anche Messi e compagni hanno staccato il pass per la competizione. Uno dei talenti più importanti nel mondo del calcio è quello di Vinicius, il brasiliano è già un trascinatore del Real Madrid nonostante la giovane età (21 anni).

Il classe 2000 è stato un grandissimo protagonista della partita Argentina-Brasile, nel bene e nel male. Si sono registrate due giocate da circo: la prima di Di Maria che ha fatto passare con la suola il pallone sotto le gambe di Vinicius. Il brasiliano si è vendicato con una ‘bicicletta’ che ha umiliato l’avversario Nahuel Molina.