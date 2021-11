Il Tribunale UE boccia il marchio Milan, il logo non è registrabile a livello internazionale: il motivo

SportFair

Il Milan è uno dei club più importanti e vincenti a livello internazionale, sono tantissimi i tifosi rossoneri in giro per il mondo. Nel frattempo è arrivata la bocciatura da parte del Tribunale UE del marchio Milan a livello internazionale. Il motivo? Il marchio del club rossonero si sovrappone a un marchio tedesco di cancelleria già depositato dal 1984. Secondo il Tribunale esiste il rischio che i consumatori facciano confusione, si contesta la vicinanza sul piano fonetico e il fatto del riferimento per entrambi alla città di Milano.

La differenza del logo è netta, in quello tedesco è raffigurata un’aquila ma non è stato considerato un aspetto in grado di fare la differenza. Tutto è partito dal 2007 quando il Milan aveva chiesto la registrazione internazionale del marchio all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft si è subito opposto con l’Ufficio europeo marchi che ha dato ragione ai tedeschi. Poi è arrivato il ricorso del Milan, respinto.