Il Tottenham ha deciso: Nuno Espirito Santo esonerato, Conte vola a Londra

Il Tottenham ha deciso per il ribaltone in panchina. La stagione degli Spurs non è stata, al momento, all’altezza: in campionato occupa soltanto l’ottava posizione, in 10 partite la squadra ha conquistato appena 15 punti frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e ben 5 sconfitte. In particolar modo sono state deludenti le ultime due partite, prima la sconfitta sul campo del West Ham, poi il tonfo casalingo contro il Manchester United con il netto ko 0-3.

La dirigenza ha deciso per il cambio di allenatore, è stato esonerato Nuno Espirito Santo. E il sostituto? Il Tottenham ha scelto Antonio Conte. Le parti sono in continuo contatto, c’è la disponibilità dell’ex Inter. Il prossimo colloquio sarà decisivo per limare gli ultimi dettagli, già oggi Conte potrebbe raggiungere Londra per chiudere la trattativa.

“Il Club annuncia che Nuno Espírito Santo e il suo staff tecnico Ian Cathro, Rui Barbosa e Antonio Dias sono stati sollevati dal loro incarico. Fabio Paratici ha dichiarato: ‘So quanto Nuno e il suo staff tecnico hanno dato al Tottenham e mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Nuno è un vero gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vogliamo ringraziare lui e il suo staff tecnico e augurargli ogni bene per il futuro’. A tempo debito seguirà un ulteriore aggiornamento del coaching”.