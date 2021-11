Il sorteggio dei playoff mondiali LIVE, attesa finita: i tre gironi e le avversarie dell’Italia

SportFair

L’attesa è finita, è arrivato il momento del sorteggio per i playoff al Mondiale in Qatar del 2022. L’Italia non è riuscita a qualificarsi dalla fase a gironi, dovrà passare dagli spareggi di marzo. Le ultime partite della squadra di Roberto Mancini non sono state entusiasmanti, il rendimento post-Europeo non è stato all’altezza. La rosa è comunque attrezzata per staccare il pass, dovrà vincere due partite per assicurarsi la qualificazione. Gli azzurri si trovano in prima fascia, così come Portogallo, Svezia, Russia, Galles e Scozia. In seconda fascia Turchia, Polonia, Macedonia, Ucraina, Austria e Repubblica Ceca.

I playoff verranno disputati tra il 24 e il 29 marzo 2022, con semifinali e finali. Il sorteggio stabilirà i tre gironi, formati da quattro squadre ciascuno, saranno tre le squadre qualificate. Sfide in gara secca. Le semifinali saranno in programma dal 24 al 25 marzo, le tre finali dal 28 al 29 marzo.

Il sorteggio dalle 17 in diretta su SportFair