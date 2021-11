Il ritiro slitta ancora un po’: Federica Pellegrini dirà addio alle gare in Italia

Il 2021 è stato un anno magico per lo sport italiano: un anno di sorprese, imprese, vittorie e… magia. Non sono mancati i momenti nei quali è stato difficile trattenere le lacrime: il 2021 ha infatti segnato la fine di un’era, con i ritiri di Valentino Rossi e Tony Cairoli ed un altro addio alle gare che si sta avvicinando sempre più, quello di Federica Pellegrini.

Dopo aver disputato nell’estate la sua quinta Olimpade ed essere diventata la prima atleta donna a disputare 5 finali nella stessa discipline in 5 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici, la Divina ha deciso di restare ancora un pochino in vasca.

L’addio alle gare era previsto ad Eindhoven, dove si stanno disputando le gare di ISL, con i playoff in programma per il 27 ed il 28 novembre, ma Federica Pellegrini ha deciso di regalare una gioia immensa al pubblico italiano, disputando le sue ulime gare in Italia, a Riccione, dove il 30 novembre e l’1 dicembre si disputeranno gli Assoluti Invernali in vasca corta.