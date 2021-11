Il portiere della Lokomotiv provoca Immobile: l’attaccante va in gol e gli risponde [VIDEO]

SportFair

Ottima prestazione della Lazio nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, la squadra di Maurizio Sarri ha sbancato il campo della Lokomotiv Mosca. Il primo tempo è stato molto bloccato, non si sono registrate grosse occasioni da gol. Nel secondo tempo la musica cambia e la Lazio trova due gol su calcio di rigore, entrambi trasformati da Ciro Immobile. Nel finale il tris definitivo di Pedro.

Non sono mancati i momenti di nervosismo, in occasione del primo calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ciro Immobile, il portiere Khudyakov cerca di innervosirlo indicando il lato dove avrebbe intenzione di tuffarsi. Immobile calcia proprio da quella parte e, dopo la marcatura, indica l’angolino della porta, in segno di sfottò.