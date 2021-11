Il palpeggiatore di Greta Beccaglia: “non sono un violentatore, non sto bene per quello che ho fatto”

SportFair

Il palpeggiatore della giornalista Greta Beccaglia dopo la partita di campionato Empoli-Fiorentina è stato individuato ieri grazie alle telecamere: si tratta di Andrea Serrani, 45 anni, di Chiaravalle e lavoratore nell’ambito della ristorazione. L’uomo è stato intervistato al programma “La Zanzara” di Radio 24.

“Mi descrivono come un violentatore ma non sono così. Non sto bene per quello che ho fatto. A casa mi hanno detto: ‘Come ti è venuto in mente?’. Me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva. Stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo”. Poi al Corriere Fiorentino: “voglio farle delle scuse ufficiali”. La giornalista ha deciso di denunciare l’uomo e la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per far luce sulla situazione.

Sulle accuse di aver sputato prima della molestia ha detto: “stavo tossendo, non ho sputato. Guardate dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede per una cosa così…”.