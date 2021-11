Il Napoli è una squadra di… rigore: vittoria in rimonta contro il Legia e primo posto del girone

SportFair

Il Girone C di Europa League continua a confermarsi molto equilibrato con tutte le squadre in corsa per il passaggio del turno. Tra queste c’è anche il Napoli, la squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo nella partita contro il Legia Varsavia. E’ stata una gara altalenante per gli azzurri: l’inizio non è stato dei migliori per la squadra italiana che ha fatto molta fatica ad entrare nel match. Poi il Napoli ha preso le misure e ha messo in mostra la migliore qualità dal punto di vista tecnico.

La sfida si sblocca dopo appena 10 minuti, disattenzione della difesa del Napoli e Mahir Emreli non sbaglia per l’1-0. Gli ospiti provano ad affidarsi a Petagna e Lozano, ma è ancora una volta Zielinski a prendere sulle spalle la squadra di Spalletti. Prima il ‘legno’ ferma il polacco, poi trasforma un calcio di rigore per il pareggio. Al 74′ un altro penalty per un fallo su Politano, questa volta è Mertens a siglare l’1-2. Poi assist perfetto di Petagna per Lozano, poi la chiude Ounas per l’1-4. Il Napoli scavalca proprio il Legia e vola in testa alla classifica con 7 punti contro 6.