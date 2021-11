Il Napoli omaggia Maradona, la figlia Dalma sbotta sui social!

SportFair

E’ stata una giornata speciale per Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo per il big match della 14esima giornata del campionato di Serie A contro la Lazio, la sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 4-0. Vantaggio di Zielinski, poi sale in cattedra Mertens autore di una doppietta, a chiudere i conti è stato Fabian Ruiz.

Prima del match grandissima emozione con l’omaggio nei confronti di Diego Armando Maradona, è stata svelata la statua dell’ex Pibe de Oro. Il gesto non è stato tanto gradito dalla figlia Dalma che ha sbottato sul profilo Twitter. “Niente mi renderebbe più felice che poter assistere a un tributo a mio padre in quella che è stata per molti anni la sua casa in Italia, Napoli! Ma si sta lucrando dalla sua immagine e dal suo nome e non lo permetterò! I fan che amerò per sempre non hanno niente a che fare con questo! I corrotti sono altri!”.