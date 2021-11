Il Manchester United contatta Mancini per la panchina: la risposta del Ct della Nazionale è netta

SportFair

Il Manchester United continua la ricerca al sostituto di Solskjaer, i Red Devils hanno deciso per il ribaltone in panchina dopo la pessima prestazione in Premier League contro il Watford di Ranieri, ma in generale per un avvio di stagione veramente deludente. La squadra è forte, ma non è riuscita a mettere in mostra le sue qualità. Per il momento il compito è stato affidato a Carrick, ma si tratta di una soluzione provvisoria.

Negli ultimi giorni sono circolati tantissimi nomi, soprattutto quelli di Zinedine Zidane e Rudi Garcia, poi Pochettino e Valverde. Secondo il giornalista della Bild, Chrisitan Falk, sarebbe stato contattato anche il ct della Nazionale Roberto Mancini. L’allenatore è reduce dall’entusiasmante percorso all’Europeo e il pensiero è rivolto alle partite di qualificazione al Mondiale. Mancini avrebbe rifiutato la proposta, nonostante l’importante offerta dal punto di vista economico.