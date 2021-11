Il Liverpool distrugge l’Arsenal: lite tra Klopp e Arteta [VIDEO]

E’ andato in scena il big match della giornata di Premier League, si sono affrontate due squadre molto forti ed in grado di raggiungere importanti obiettivi in stagione: Liverpool e Arsenal. Dominio dei Reds che hanno conquistato tre punti meritatissimi.

La sfida si è conclusa sul netto risultato di 4-0. Il match si sblocca dopo 39 minuti con Mane, nella ripresa tre gol siglati da Jota, Salah e Minamino. Non sono mancati i momenti di tensione, in particolar modo si è registrata una lite tra Klopp e Arteta. I due allenatori si sono confermati particolarmente nervosi, sfiorato il contatto fisico.

This argument probably went like:

Klopp: All Town Roti is shit.

Arteta: Is not our fault we can’t cook.

pic.twitter.com/vr2SVwaBUI

— Republic of Anthony (@BissieSmalls) November 20, 2021