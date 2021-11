Renzi è di nuovo ‘Premier’, il figlio Francesco incanta: il gol in rovesciata è un capolavoro, poi la dedica a mamma Agnese [VIDEO]

SportFair

Renzi è salito alla ribalta. Si tratta dell’ex Premier Matteo? No, la prodezza è stata realizzata dal figlio Francesco. Gioca con il Prato, squadra che milita nel campionato di Serie D e si sta mettendo in mostra come un ottimo prospetto. L’ultima giornata della quarta categoria italiana ha fornito interessanti indicazioni, soprattutto nel girone D. Il Prato è una squadra in lotta per la qualificazione ai playoff, ma le ultime prestazioni non sono state all’altezza. Le ultime tre sconfitte consecutive avevano fatto scattare un campanello d’allarme, la sfida contro San Donnino era da dentro o fuori. Vantaggio del Prato con un gol messo a segno su rigore da Maione, risposta degli ospiti con Finocchio, al 76′ la magia di Renzi.

Il gol di Renzi e la carriera del calciatore

Al 76′ la prodezza che decide il match: il Prato attacca sulla sinistra, cross in area, si alza un campanile che viene sfruttato al meglio da Francesco Renzi con una rovesciata mozzafiato che si infila in rete per il definitivo 2-1, l’esultanza del calciatore è stata scatenata. Francesco Renzi è un calciatore classe 2001 e che ha dimostrato buone qualità. Si tratta di una prima punta ma che può essere impiegato anche in posizione esterna, soprattutto a sinistra. E’ in grado di rientrare sul destro ed essere pericoloso in fase realizzativa. E’ cresciuto nelle Giovanili dell’Udinese, la prima vera esperienza è stata con la maglia della Pistoiese. Attualmente è un calciatore del Prato e si è messo in mostra grazie ad ottime qualità. E’ molto bravo anche in acrobazia come dimostra la rovesciata contro il San Donnino, destinata ad entrare nella lista dei gol più belli della stagione. Al termine della partita la dedica per mamma Agnese. E le squadre di categorie superiori iniziano ad osservare con attenzione la situazione.