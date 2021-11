Il gol di Lewandowski è da Pallone d’Oro: rovesciata pazzesca contro la Dinamo Kyev [VIDEO]

SportFair

Le squadre sono in campo per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo per la qualificazione agli ottavi di finale. Nelle prime partite non sono mancate le emozioni, colpo grosso del Manchester United sul campo del Villarreal.

Il Bayern Monaco si conferma una squadra impressionante, il club tedesco ha vinto sul campo della Dinamo Kiev con il risultato di 1-2. Vantaggio ospite con un gol pazzesco di Lewandowski, la rovesciata è da pallone d’Oro. Poi è stato Coman a chiudere i conti, inutile il gol della bandiera di Garmash.