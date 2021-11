Il gol di Keita è già il più bello della stagione: mezza rovesciata da impazzire in Sassuolo-Cagliari [VIDEO]

SportFair

Continua il programma della 13esima giornata del campionato di Serie A, le prime partite hanno regalato tante emozioni con la vittoria della Juventus contro la Lazio ed il ko del Milan sul campo della Fiorentina. Nel lunch match in campo due squadre in lotta per mantenere la categoria, si tratta di Sassuolo e Cagliari.

Il primo tempo ha regalato tante emozioni: la squadra di Dionisi passa in vantaggio con Scamacca, la reazione della compagine di Mazzarri è immediata, il Cagliari trova il pareggio con una mezza rovesciata incredibile di Keita che è destinata a diventare la prodezza più bella di tutta la stagione.