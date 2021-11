Il fondo 777 Partners si prende tutto, dopo il Genoa c’è la Formula 1: un gran premio a Londra, il progetto è da sogno

SportFair

Il fondo statunitense 777 Partners non ha intenzione di fermarsi e l’obiettivo è quello di investire nel mondo dello sport per raggiungere risultati entusiasmanti. Si tratta della società di investimento che ha prelevato l’intero pacchetto azionario del Genoa, adesso è in cantiere un nuovo progetto. Il club rossoblu non è più nelle mani del presidente Preziosi ed il futuro si preannuncia roseo, ma prima dovrà raggiungere l’obiettivo della salvezza. La squadra non sta disputando una stagione positiva e negli ultimi giorni si è materializzato l’esonero di Ballardini e l’arrivo di Shevchenko. L’obiettivo è quello di risollevarsi in classifica, investire nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa e poi programmare al meglio il futuro. E’ tornato l’entusiasmo al Genoa, la nuova dirigenza è solida e in grado di raggiungere interessanti risultati.

Il nuovo progetto

777 Partners ha intenzione di guardare al futuro a 360° ed è pronto a muoversi ancora nel mondo dello sport. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra l’intenzione del fondo statunitense è quello di portare la Formula 1 direttamente nel centro di Londra entro i prossimi tre anni, come conferma Josh Wander, cofondatore della 777: “speriamo che questo momento stia arrivando. E’ un progetto di cui siamo estremamente entusiasti. Ci sarà un’atmosfera elettrica quando i più grandi piloti del mondo arriveranno ai Docks per il weekend di gara. Costruiremo un complesso sportivo e di intrattenimento di livello mondiale che possa servire la comunità tutto l’anno e rivitalizzare le aree circostanti. È il tipo di cosa che non puoi davvero quantificare finché non accade davvero, ma l’impatto sarà incredibile”. Sarebbe il secondo gran premio inglese con Silverstone. Il circuito sorgerebbe nell’East End londinese. Il fondo ha già dimostrato l’interesse nei confronti della zona est di Londra con l’acquisto della squadra di basket dei London Lions, che gioca alla Copper Box Arena dell’Olympic Park di Stratford.