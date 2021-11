Punizioni all’incrocio, tecnica e piede fatato come papà Wesley: inizia la carriera di Jessey Sneijder, il baby prodigio firma il primo contratto [FOTO e VIDEO]

SportFair

Wesley Sneijder è stato un calciatore veramente eccezionale, la sua esperienza più importante è stata quella con la maglia dell’Inter e ha portato alla vittoria della Champions League. Un’altra avventura molto affascinante è stata quella con il Real Madrid, poi Galatasaray, Nizza e Al-Gharafa, è cresciuto in Olanda, all’Ajax. Adesso è salito alla ribalta Jessey, il figlio dell’ex calciatore. E’ un giocatore 15enne, quindi è ancora troppo presto per esprimere un giudizio definitivo ma le prospettive sono molto incoraggianti. Il giovane è pronto per la prima vera esperienza, il figlio di Sneijder ha firmato il suo primo contratto con le giovanili dell’Utrecht, in Olanda.

Chi è Jessey Sneijder

Jessey Sneijder è un calciatore olandese, classe 2006. Nonostante la giovane età si è messo in mostra con buone qualità, è considerato un predestinato. Gioca in un ruolo un po’ diverso rispetto a papà Wesley, si disimpegna soprattutto in zona esterna, a sinistra mentre l’ex Inter era esploso in posizione di trequartista, l’atteggiamento in campo è invece identico. Il debutto si è registrato con la prima squadra del DHSC, poi ha svolto una prova con l’Utrecht, come conferma una foto pubblicata sui profili social con la firma del contratto. Sul web sono iniziati a circolare alcuni VIDEO, in particolar modo hanno fatto il giro le immagini di due punizioni calciate all’incrocio dei pali, proprio come papà Wesley. Il futuro si preannuncia roseo, ma Jessey dovrà dimostrare tutto il suo valore stagione dopo stagione.

