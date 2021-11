Il derby di Manchester è del City, dominio contro lo United: Solskjaer ha le ore contate

SportFair

E’ dominio del City nel derby di Manchester contro lo United, la squadra di Guardiola si è confermata nettamente superiore dal punto di vista tecnico e dell’organizzazione tattica. Un’altra delusione per l’allenatore Solskjaer, il tecnico è a serio rischio esonero. L’unico a salvarsi nei Red Devils è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, il portoghese vicino al gol con un tiro al volo nel primo tempo.

La partita si sblocca dopo 7 minuti con il goffo autogol di Bailly. In campo c’è una sola squadra e al 45′ il raddoppio è arrivato con Bernardo Silva. Il migliore in campo è stato Cancelo, partita veramente eccezionale per l’esterno ex Inter e Juventus. Nel finale occasioni per il tris del City, ma il risultato non cambia. Finisce 0-2. La squadra di Guardiola a quota 23 punti al secondo posto, lo United fermo a 17.