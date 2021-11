Il concerto finisce in tragedia! 8 persone morte schiacciate prima di Astroworld Festival di Travis Scott [VIDEO]

SportFair

Immagini spaventose dal Texas, dove sarebbe dovuto andare in scena l’Astroworld Festival, il festival del rapper Travis Scott. Ad Houston circa 50 mila persone si sono fiondate per partecipare all’evento, che però è terminato in tragedia.

Una calca impressionante all’apertura dei cancelli per raggiungere il palconescino, dalla quale 8 persone non ne sono uscite vive. Otto fan di Travis Scott, infatti, sono finiti schiacciati e per loro non c’è stato nulla da fare, altre 300 persone circa sono invece rimaste ferite. Inevitabile l’interruzione dell’evento.