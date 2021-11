I piloti omaggiano Valentino Rossi: da Bagnaia a Luca Marini, tutti i caschi per il Dottore [FOTO]

SportFair

E’ grande attesa per l’ultima gara di Valentino Rossi da pilota della MotoGp. Si corre il gran premio di Valencia, un appuntamento che non ha molto da chiedere per la classifica, tutti gli occhi saranno puntati sul Dottore.

Jorge Martin ha conquistato la pole position, alle spalle Pecco Bagnaia, caduto sul finale e Jack Miller. Quarto invece Joan Mir. Decimo Valentino Rossi.

Proprio Bagnaia ha deciso di omaggiare Valentino Rossi per l’ultima gara della sua carriera. “Che spettacolo” è la scritta sul casco. Tutti i ragazzi dell’Academy si sono fotografati con un casco in onore del Dottore. Si preannuncia un addio veramente emozionante per il Dottore.