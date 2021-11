C’è un focolaio di Covid in squadra, il Belenenses gioca in 9 e con due… portieri: la bizzarra storia dal campionato portoghese

SportFair

Quanto accaduto in Portogallo stasera ha davvero dell’incredibile: una storia quasi ridicola, che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. E’ la sfida di Primeria Liga tra Belenenses e Benfica a far ridere il mondo intero. Il Benfica, leader della classifica del campionato, di certo non pensava di trovarsi in una situazione del genere e di dover giocare una partita così clamorosamente facile: il Belenenses, infatti, è sceso in campo con solo 9 giocatori a causa di un folocaio di Covid-19 che ha impedito all’allenatore di poter usufruire degli altri giocatori, poichè ben 14 sono risultati positivi al virus.

La gravità della situazione ha impedito a quasi tutti i giocatori chiave dei padroni di casa di scendere in campo, culminando in una situazione davvero bizzarra. Tra i 9 giocatori del Belenenses scesi in campo, erano addirittura due i portieri.

Inutile dire che il Benfica ha stravinto, portandosi in vantaggio dopo solo un minuto di gioco, con un’autorete del Belenenses: il match è terminato 0-7.