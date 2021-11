Ibrahimovic perde la testa: spallata ad Azpilicueta, lo svedese salterà la semifinale playoff [VIDEO]

SportFair

E’ stata una serata da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic con la maglia della Nazionale svedese. La stagione dell’attaccante è stata un po’ condizionata dagli infortuni, ma quando chiamato in causa ha sempre risposto presente. L’intenzione è quella di trascinare il Milan verso obiettivi importanti e staccare il pass per il Mondiale in Qatar del 2022. La situazione per la Svezia si è complicata dopo la sconfitta contro la Spagna, Ibra e compagni dovranno staccare il pass attraverso la lotteria degli spareggi.

Lo scontro diretto per il passaggio del turno si è concluso con il risultato di 1-0, decisivo il gol di Alvaro Morata all’86’. Nel finale si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere: al 93′ Ibra ha colpito con una spallata nella schiena l’avversario Azpilicueta. L’arbitro ha estratto il cartellino giallo e Ibra salterà la prossima partita perché diffidato. L’attaccante ha commentato così la partita di ieri: “vedremo cosa otterremo, non so nemmeno se sarò ancora vivo per i playoff. Abbiamo fatto una buona partita, siamo delusi per non essere arrivati primi, ma dobbiamo essere positivi”.