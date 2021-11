Hurkacz condanna Sinner: l’italiano è fuori dalle Atp Finals, l’ultima speranza si chiama… Tsitsipas

SportFair

Hurkacz condanna Sinner per la qualificazione dell’italiano alla Atp Finals di Torino, l’unica speranza per il classe 2001 riguarda il forfait di Tsitsipas. L’eliminazione di Sinner ai sedicesimi di finale del torneo di Parigi-Bercy contro Alcaraz rischia di diventare determinante per il tennista italiano, si sono verificate infatti due delle tre combinazioni previste in grado di condannare Sinner: Norrie non ha raggiunto la finale e questo è stato un vantaggio, però Ruud ha conquistato i quarti di finale e Hurkacz la semifinale. E’ rimasto il torneo di 250 di Stoccolma, ma Sinner non ha chance di rientrare in corsa. L’unica speranza è rappresentata dall’infortunio di Tsitsipas: il greco è in dubbio per le Finals di Torino ed il suo posto potrebbe essere preso proprio da Sinner.

Hurkacz ha vinto meritamente contro Duckworth nel match dei quarti di finale. Nel primo set si è registrato di dominio del polacco che ha chiuso 2-6. Molto più equilibrato il secondo set, Duckworth riapre il match. Nel terzo e decisivo set Hurkacz piazza un break nella fase decisiva del set e chiude 5-7. Finisce 1-2 (2-6, 7-6, 5-7).