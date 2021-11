Hamilton è leggenda! Vittoria pazzesca in Brasile: strepitosa rimonta ad Interlagos

SportFair

Che gara! Il Gp del Brasile è stato davvero pazzesco, grazie ad un Lewis Hamilton strepitoso! Il britannico della Mercedes ha dimostrato ancora una volta di avere la stoffa del campione. Una vera leggenda, una delle vittorie più belle di sempre.

Dopo un weekend complicato, iniziato con la penalità di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del motore e continuato con la squalifica dopo le qualifiche di venerdì sera, che ha costretto dunque Hamilton a partire dal 20° posto in griglia nella Sprint Race, il britannico della Mercedes è stato autore anche oggi di una rimonta davvero pazzesca! Partito oggi dalla 10ª posizione, Hamilton non si è mai dato per vinto e ha piano piano messo in scena una rimonta incredibile.

Il britannico ha dovuto faticare prima con Perez e poi con Verstappen, ma dopo due duelli davvero spettacolari è riuscito a prendersi la prima posizione, andando verso una vittoria storica! Il 7 volte campione del mondo si è preso una vittoria di cattiveria, in rimonta, lasciandosi alle spalle il suo diretto rivale nella corsa al titolo Mondiale, Verstappen e Valtteri Bottas, partito oggi dalla pole position.

Quarto invece Sergio Perez, che si è preso sul finale il giro più veloce, in modo tale da rubare un punto a Hamilton, mentre le Ferrari di Leclerc e Sainz hanno chiuso rispettivamente al 5° e 6° posto.

Le parole dei top 3

Hamilton: “sono davvero grato di tutto questo supporto! Devo dire grazie al Brasile, e che gara. Il team ha fatto un lavoro fantastico, Valtteri è stato strepitoso. Io ho spinto più che potevo, ma partire dall’ultimo posto sulla griglia con altri 5 posizioni di penalità, penso sia stato uno dei weekend più difficili della mia vita, questa vittoria è per mio padre che mi ha ricordato un altro weekend complicato di qualche anno fa in Formula 3. Alla vigilia di questo weekend non avrei mai pensato che avremmo potuto recuperare punti, ma quello che è successo dimostra che non bisogna mai mollare e questo mi può ispirare anche per le prossime tappe”.

Verstappen: “noi le abbiamo provate tutte oggi, è stata una bella battaglia, ma alla fine ci mancava un pochino di passo, ma abbiamo dato tutto ed è stato molto divertente. Abbiamo comunque un buon vantaggio di punti, oggi abbiamo un po’ limitato i danni in un weekend un po’ difficile per noi, ma sono fiducioso che nelle gare a seguire ci riprenderemo”.

Bottas: “la partenza è stata un po’ complicata, sono un po’ deluso dalla mia partenza e dal mio giro, ma il passo era piuttosto buono, il team ha deciso per le due soste e sono contento che abbiamo recuperato due punti alla Red Bull. Lewis oggi è stato fantastico e ha vinto una gara strepitosa. La Safety Car per una volta mi ha favorito”.