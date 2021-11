Hamilton stratosferico, Lewis si prende la prima pole in Qatar: Verstappen secondo col punto interrogativo

SportFair

Il primo Gp del Qatar di Formula 1 regala spettacolo puro! Il weekend di gara è entrato nel vivo sul circuito di Losail, dove si sono appena concluse le qualifiche. Qualifiche durante le quali non sono mancati i colpi di scena: primo fra tutti l’esclusione di Perez e Leclerc dalla Q3.

Al termine delle qualifiche è Lewis Hamilton, fresco vincitore del Gp del Brasile, a sorridere e festeggiare per aver conquistato una splendida pole position. Il britannico della Mercedes, a 14 punti dal suo diretto rivale, si è lasciato alle spalle proprio Max Verstappen e Valtteri Bottas.

L’olandese della Red Bull è finito subito sotto i riflettori per non aver rallentato in regime di bandiera bianca per la foratura di Gasly proprio a fine sessione. Settimo Carlos Sainz.

Le parole dei top 3

Hamilton: “è la prima volta che gareggio qui ed è bello vedere nuovi fan. Ieri è stata una giornata difficile per me, non mi sentivo bene in pista. Sono stato qui fino a mezzanotte a lavorare con gli ingegneri, abbiamo trovato dei punti su cui potevamo migliorar, abbiao apportato delle modifiche e hanno funzionato. Credo che l’ultimo giro sia stato bellissimo, questa è una pista fantastica, incredibilmente veloce, ma dà delle bellissime sensazioni. Avevo un po’ di mal di pancia che mi sono portato dietro da mercoledì, ma stanotte sono stato bene ed è stato fantastico. Un circuito che è talmente veloce che non credo che sarà semplice seguire per chi sarà dietro, ma non c’è un grande degrado per le gomme”.

Verstappen: “credo che ci manchi un pochino di passo in questo momento, è stato un weekend di nuovo complicato per noi, in qualifica si vedeva tranquillamente, anche nelle libere tre che faticavo più del normale, ma sono secondo e sono ancora in gioco per domani, speriamo di poter lottare per qualcosa di più. Ci sono tante incognite qui perchè non abbiamo mai gareggiato su questa pista, dobbiamo lavorare sulla partenza e vedere come va a finire”.

Bottas: “è stato un gran bel weekend per me, in qualifica ho faticato tanto, a differenza di ieri. Devo capire cosa è successo, sono un po’ confuso“.