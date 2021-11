Batosta Hamilton, punito per l’ala mobile irregolare: la decisione per la Sprint Race

SportFair

Arrivano pessime notizie per Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes è in corsa per la vittoria del mondiale di Formula 1 con Max Verstappen. Si corre il gran premio del Brasile, si sono concluse le Fp2 ed è attesa per la Sprint Race.

Hamilton e Verstappen erano sotto investigazione. Sono arrivate le sentenze: Verstappen è stato punito con una multa di 50mila euro per aver toccato l’ala della vettura di Hamilton.

Pochi minuti fa è stato ufficializzato anche il provvedimento nei confronti di Hamilton: squalifica dalle qualifiche di ieri e, quindi, partirà dall’ultima posizione in griglia nella Sprint Race per irregolarità dell’ala mobile. Una batosta per il britannico.