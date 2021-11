Hamilton vola in Brasile: partirà davanti a tutti nella Sprint Race di Formula 1, poi Verstappen

SportFair

Si sono concluse le qualifiche del gran premio di Formula 1 in Brasile, la stagione entra nella fase decisiva con il testa a testa tra Max Verstrappen e Lewis Hamilton per la vittoria del titolo, l’olandese è in vantaggio nella classifica generale. Brutte notizie per il pilota della Mercedes, penalizzato di cinque posizioni per aver cambiato alcune componenti del motore termico della power unit.

Nelle Q1 il più veloce era stato proprio Lewis Hamilton, poi Verstappen, Perez e Bottas. Anche le qualifiche hanno regalato tante emozioni, in vista della Sprint Race Qualifying di sabato. Nella Q1 delle qualifiche eliminate le Haas di Schumacher e Mazepin, le Williams di Russell e Latifi, l’Aston Martin di Stroll.

Nelle Q2 le due Mercedes di Hamilton e Bottas ai primi due posti. Eliminati Giovinazzi, Raikkonen, Ocon, Tsunoda e Vettel.

Emozioni nelle Q3. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nella Sprint Race, poi Verstappen. Terzo Bottas. Sainz sesto davanti a Leclerc.