Hamilton è perplesso con Bottas: “perché non ha chiuso la porta a Verstappen?”, la risposta del compagno

Il gran premio di Formula 1 in Messico si è concluso con la vittoria di Max Verstappen, l’olandese allunga nella classifica piloti su Hamilton, il pilota della Mercedes si è accontentato del secondo posto, terzo Perez. La gara di Bottas è stata condizionata in partenza, il finlandese si è girato in avvio.

Bottas, intervistato da Sky Sport, non si sente responsabile: “macché, io non ho sbagliato nulla. L’unico problema che ho avuto è che mi sono girato, toccato da Ricciardo. Lo scatto? Sinceramente non credo che avrei potuto fare qualcosa di diverso, non capisco dove sia il problema. Se mi aspetto un rimprovero dal confronto con Wolff? Non credo debba dirmi cose particolari o rimproverarmi”.

Verstappen al settimo cielo: “la pista era larga e mi permetteva di frenare il più tardi possibile e ci sono riuscito. Sono passato da terzo a primo e questo mi ha costruito la gara. Ho potuto concentrarmi solo su di me. La macchina aveva un passo incredibile. Se penso al campionato? La strada è lunga, si è messa bene, ma le cose possono cambiare rapidamente. In Brasile ho tanti bei ricordi, ora guardo a questo”.

Deluso invece Hamilton: “congratulazioni a Max. La sua macchina era davvero troppo forte oggi, non potevamo farci nulla. Io ho dato tutto quello che avevo. Sul finale c’è stata una bella battaglia con Sergio e sono grato di aver conquistato almeno il secondo posto. Il fatto che Perez mi sia arrivato così vicino e fosse in grado di seguirmi dimostra quanto sia veloce la sua macchina. Bottas? Ho rivisto le immagini, lui avrebbe dovuto chiudere la porta a Verstappen, non so perché non l’ha fatto. Poi magari non avremmo potuto fare molto, io sto dando tutto, speriamo di migliorare nelle prossime gare”.